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Никога не отписвайте Япония

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Световен футбол
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Азиатците са готови за големи неща на Мондиала.

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Те са невероятен отбор и могат да се превърнат в сензация на световното първенство. Япония ще се окаже истински скрит претендент. Никога не отписвайте Япония.
Някой ми каза, а доколкото и аз знам, те не са губили от европейският отбор от 8 години насам. Япония ме впечатлява изключително много.

„Ако ни попитате дали сме един от най-добрите отбори или скрит претендент, бих казал, че определено сме скритият претендент. Ние сме Азиатска страна, така че от гледна точка на по-големите държави, може би сме подценявани“, казаха от лагера на японците.

„Въпреки това, на текущото световно първенство Нидерландия, която беше нашият първи съперник, избра много отбранителна тактика срещу нас. Така че наистина считам, че светът започва да осъзнава нашата сила“, убедени са азиатците.

Подробности вижте във видеото!

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