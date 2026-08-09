Малдини разкри защо Пирло е бил изборът за треньор на Италия

Паоло Малдини разкри защо Андреа Пирло е бил предпочетеният кандидат за селекционер на италианския национален отбор по време на краткия му престой като технически директор на Италианската футболна федерация.

Идеята за назначаването на Пирло обаче не се реализира заради връзките му с руска букмейкърска компания. След разразилия се скандал Малдини напусна поста заедно със своя съветник Леонардо, като двамата останаха във федерацията едва две седмици.

Пред Corriere della Sera Малдини обясни, че изборът на Пирло е бил част от по-широка концепция за промяна на италианския футбол.

„Искахме техника, атакуващ футбол и промяна. В Италия изоставаме в много отношения. Искахме развитието на младите футболисти да бъде насочено не толкова към тактиката, колкото към техниката, играта един на един и атакуващия манталитет. Търсихме и млад треньор с история в националния отбор“, заяви Малдини.

Бившият защитник разкри още, че сред обсъжданите имена за селекционер са били Даниеле Де Роси и Фабио Гросо. И двамата обаче отпаднали от сметките заради решение, свързано с клубните треньори в Серия А.

„Президентът ни каза, че според споразуменията, въз основа на които е избран с подкрепата на всички клубове с изключение на Лацио, не можем да привличаме треньори от клубове в Серия А. Така Де Роси и Гросо бяха изключени от списъка“, обясни Малдини.

Впоследствие Клаудио Раниери замени Малдини на поста технически директор на федерацията, докато Роберто Манчини бе назначен за селекционер на националния отбор.