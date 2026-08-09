В Барселона не мислят за раздяла с Феран Торес

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик смята нападателя Феран Торес за важна част от плановете си за сезон 2026/2027 и разчита на него да бъде част от състава на тима, съобщава вестник "Марка".

Новините за евентуални трансфер на 26-годишния испанец в Пари Сен Жермен не са по вкуса на Флик, но той разбира природата на футбола, неговата гъвкавост и знае, че бъдещето на един играч може да се промени за броени дни.

Журналистът Фабрицио Романо съобщи, че ПСЖ е уведомил Барселона, че са се споразумели за условията по договора на Торес.

Нападателят е в Барселона от 2022 година насам. През сезон 2025/2026 той е отбелязал 21 гола и има 3 асистенции в 49 мача във всички турнири.

Transfermarkt оценява трансферната му стойност на 55 милиона евро. Договорът му с Барселона е до 30 юни 2027-а.