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Челси разби Милан с 3:0 в предсезонна контрола

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Жоао Педро се разписа два пъти, а Мойсес Кайседо добави трето попадение за английския тим.

Естевао и Ториани Милан - Челси
Снимка: БГНЕС
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Милан с много промени в състава допусна тежко поражение с 0:3 от Челси в предсезонна контрола. Жоао Педро се разписа два пъти, а Мойсес Кайседо добави трето попадение за английския тим. Отлично впечатление остави и италианският национал Марко Палестра, който този път действаше като ляв защитник.

След равенството 1:1 с Интер „росонерите“ направиха сериозни промени в състава. Рафаел Леао и Лука Модрич започнаха като титуляри за първи път през лятото, докато Марио Хила, Кристиан Пулишич и Сантяго Хименес не бяха на разположение заради контузии. Челси пък идваше след загуба с 0:1 от Ювентус, но изненада с решението да използва италианския национал Палестра като ляв бек в Джакарта.

Още в началото грешка на Кони Де Винтер позволи на Жоао Педро да излезе сам срещу вратата след дълго подаване, но Лоренцо Ториани успя да се намеси и да спаси удара му. Малко по-късно Дани Уелбек разтресе гредата след подаване на Палестра.

Кристиан Комото също пробва късмета си с воле, но ударът му бе блокиран. След това Педро Нето тества Ториани, а при следващата атака стреля високо над вратата след ново подаване на Палестра.

Челси все пак стигна до гол в добавеното време на първата част. Мойсес Кайседо центрира от корнер, а Жоао Педро остана непокрит на далечната греда и с глава изпрати топката в мрежата за 1:0.

На почивката Милан направи осем промени, но още 38 секунди след подновяването на играта Челси нанесе втория си удар. Педро Нето центрира към далечната греда, а Жоао Педро се оказа на точното място и от непосредствена близост удвои преднината на английския тим. Филипо Терачано изглеждаше неподготвен за включването на нападателя зад гърба му.

След множеството промени Милан трудно успя да възстанови организацията си и бе наказан отново след статично положение. Кайседо получи топката на границата на наказателното поле и с впечатляващо воле, изпълнено с външната част на десния крак, направи резултата 3:0.

Челси продължи да създава опасности. Геовани Куенда първо бе спрян от Санкун Диавара, а при следващия си опит разтресе гредата. Никола Джаксън също бе близо до гол, след като се освободи от Владиславов, но ударът му срещна рамката на вратата.

#Валери Владимиров #ФК Челси #Милан

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