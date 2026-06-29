Върховният административен съд отбеляза юбилей с изложба

Върховният административен съд отбелязва 30 години от възстановяването на дейността на институцията.

Изложба във фоайето на Съдебната палата показва 30 знакови казуса, решени от съда, които са оказали пряко въздействие върху живота на хората. Сред тях са решения, свързани с достъпа до лечение на пациенти с хепатит C, финансирането на инвитро процедурите, лимитите за лечение в болниците, защитата на личните данни след теча от НАП, машинното гласуване, правото на чист въздух, опазването на Национален парк "Пирин" и редица други.