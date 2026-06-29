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Професор в Александровска болница обяви безсрочна гладна стачка

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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професор александровска болница обяви безсрочна гладна стачка
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Професор в Александровска болница обяви безсрочна гладна стачка. Причината – публично изнесените данни за лошото финансово състояние на болницата, несъгласие с организацията на работа и липса на отговор от ръководството за мерките за оздравяване на лечебното заведение. От „Александровска“ твърдят, че причината е започнало дисциплинарно производство срещу служителката. А от здравното министерство разпоредиха проверка на казуса и заявяват, че подкрепят действията на ръководството за възстановяване на реда.

Проф. Милена Шиварова е преподавател в Медицинския университет и биолог в Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки в Александровска болница. Отскоро е част от синдикат „Защита“.

Проф. д-р Милена Иванова-Шиварова – председател на синдикалната секция на Национален синдикат „Защита“ в УМБАЛ „Александровска“: „Решението да предприема гладна стачка е осъзнато решение, което е следствие от поредица от събития, които накратко включват отказа на ръководството на УМБАЛ „Александровска“ да даде публична информация на синдиката относно финансовото състояние на лечебното заведение, какви мерки се предприемат и дали има опасност за работещите в лечебното заведение. По време на среща с ръководството, вместо да влезем в един конструктивен социален диалог, последваха лични нападки. Непосредствено след това се стартира поредната процедура за дисциплинарно наказание срещу мен.“

На 12 юни здравното министерство обяви, че болницата е с над 60 милиона евро задължения. На 25 юни Шиварова и синдикат „Защита“ искат информация от лечебното заведение за възнагражденията на ръководството и цялостното финансово състояние.

Справка в данните на Сметната палата показва, че изпълнителният директор през 2024 г. е получил по трудов договор над 254 000 лева само като годишна данъчна основа, или по над 21 000 лева на месец. Това е сума без осигуровките и данъчните облекчения. Председателят на съвета на директорите – 40 000 лева, но от трудови договори извън заеманата длъжност – още 194 000 лева. Заместник-председателят – над 181 000 за 2024 г.

В позиция до медиите изпълнителният директор на болницата заявява, че срокът за отговор на въпросите на синдиката по закон не е изтекъл, дисциплинарните наказания са заради нарушение на трудовата дисциплина, а стачката е по лични подбуди.

Здравното министерство обяви, че случаят не може да се разглежда само като трудов спор, тъй като има доклади и сигнали, които очертават сериозен организационен проблем, забавяне на резултати на критични пациенти и риск за поддържането на международната акредитация от Европейската федерация по имуногенетика. Разпоредена е проверка.

В късния следобед от „Александровска“ заявиха, че представители на синдикат „Защита“ са нахлули в кабинета на изпълнителния директор, излагайки неверни твърдения и обвинения, след което били помолени да напуснат. От синдиката отрекоха да са нахлували в кабинета на директора и определиха действията си като опит за диалог.

#проф. Милена Шиварова #УМБАЛ „Александровска“ #синдикат #стачка #професор #болница

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