Горещо и днес, слабо захлаждане и дъжд през следващите дни

Днес ще бъде слънчево и отново горещо. Остава в сила предупреждението за опасно високи температури, със стойности между 34° и 39°, в София - около 34°.

В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 24° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите дни ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки.

В сряда ще са главно в Северна България и планините, а в четвъртък и петък – в цялата страна, а в събота - в Централна и Източна България. Вятърът ще е от северозапад, в сряда слаб до умерен, а през следващите дни в много райони ще стихне. Дневните температури относително ще се понижат и в събота максималните ще са между 27° и 32°.