Неповторимото световно! Вижте разказ от първо лице на Виктория Георгиева

Честно казано, ще ми трябва малко време да успея да осмисля цялото преживяване през трудностите, през хубавите моменти. Наистина целта ми през цялото време беше да успея да се насладя максимално, въпреки ангажиментите, които имахме. Това е нещо неповторимо. Това каза един от репортерите от спортната редакция на БНТ Виктория Георгиева в предаването „Трето полувреме“. За нея това беше дебют на Мондиал.

„Неповторимо е дори и за колегите, които имат доста големи първенства зад гърба си. Само по себе си първенството знаем, че не е било такова“, каза Георгиева.

Изключително интересният разказ за преживяното от първо лице по стадионите и пътищата в САЩ, Канада и Мексико – вижте в интервюто с журналиста Виктория Георгиева.