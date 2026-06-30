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ПРИМИРИЕТО МЕЖДУ САЩ И ИРАН

Противоречива информация за това дали днес ще има преговори между САЩ и Иран

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Противоречива информация за това дали днес ще има преговори между САЩ и Иран
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Противоречива информация за това дали днес ще има преговори между Съединенита щати и Иран.

Според американски медии такъв формат трябваше да се проведе в Доха. По думите на говорител на иранското външно министерство подобна среща не е планирана. Иранска делегация с техническа експертиза ще посети Доха, заявиха от Техеран, но това няма връзка с евентуално пътуване на американски екип. По-рано от Белия дом заявиха, че за Доха ще пътуват американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

След размяната на удари през почивните дни американски медии съобщиха, че Вашингтон и Техеран са се разбрали да спрат атаките и отново да седнат на масата за преговори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Срещата в Доха ще бъде важна, а може би не. Ще разберем, но ние печелим във военно отношение, бих казал, че почти сме го направили. Много е просто - ядрено разоръжавенe на Иран, ние не искаме те да имат ядрено оръжие. И няма да имат. Вече се съгласиха на това."

Казем Гарибабади, зам.-министър на външните работи на Иран: "Що се отнася до съобщенията в медиите за среща - ще кажа, че ние нямаме планирани срещи на работни група. В медиите се съобщаваше за Доха и научихме, че американски служители пътуват за там. Това няма връзка с присъствието на каквито и да е ирански делегации в Доха."

#САЩ #Иран #примирие

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