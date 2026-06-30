Противоречива информация за това дали днес ще има преговори между САЩ и Иран

Противоречива информация за това дали днес ще има преговори между Съединенита щати и Иран.



Според американски медии такъв формат трябваше да се проведе в Доха. По думите на говорител на иранското външно министерство подобна среща не е планирана. Иранска делегация с техническа експертиза ще посети Доха, заявиха от Техеран, но това няма връзка с евентуално пътуване на американски екип. По-рано от Белия дом заявиха, че за Доха ще пътуват американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

След размяната на удари през почивните дни американски медии съобщиха, че Вашингтон и Техеран са се разбрали да спрат атаките и отново да седнат на масата за преговори.