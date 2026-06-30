Бюджетна комисия ще обсъди възлагането на мащабни одити на Сметната палата

Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на "Прогресивна България" предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси.

Заложена е и пълна ревизия в НОИ, Министерството на труда и бюджета на държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одит за изпълнението в Министерството на финансите на публичните финанси, както и на управлението на Агенция "Пътна инфраструктура" и скритите дефицити. Срокът, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 г. до май тази година.