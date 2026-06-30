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Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?

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Единственото място у нас, където може да се потвърди е Националният център по заразни и паразитни болести

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Тропическите комари имат няколко заболявания, които могат да се предават и да бъдат внесени в България чрез заболели пациенти. По темата в „Денят започва“ говори директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. д-р Ива Христова.

проф. д-р Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Един от тези тропически комари е Aedes albopictus, който вече е разпространен в цяла Европа, включително и в България.“

Един пациент се завръща, а след това разпространява заболяването чрез комара, който е типичният вектор, защото този комар вече е и в Европа.

проф. д-р Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „За нашата страна нямаме случаи на разпространяване вътре в страната, но имаме увеличаващ се брой случаи на заболели, които се завръщат. Има тенденция вирусната треска Денга да пристига предимно от Малдивите. Друга вирусна треска, също предавана с комари, е Чикунгуня, пристигаща предимно от Сейшелските острови.“

В България единственото място, където може да се потвърди диагнозата, е Националният център по заразни и паразитни болести.

проф. д-р Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Когато пътувате в тропически страни, да се използват репеленти, да се покрива тялото.“

За бактерията Vibrio vulnificus, която се среща и в България, проф. д-р Христова коментира:

проф. д-р Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Vulnificus прониква през рана и засяга хора, които с нараняване на кожата навлизат в морските води, включително с пресни татуировки. Тази бактерия е подвижна, среща се в солени води, но не в много солени. През топлите месеци се създават условия за нейното развитие. И при нас по Черноморието се среща, но изключително рядко.“

Бактерията е характерна предимно за Тайланд, Япония, Корея, както и за Съединените щати и Канада.

проф. д-р Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „ Особено тежко протича при хора с подлежащи заболявания. Трябва моментално да се търси лекарска помощ. Развива се за часове, има доста усложнения и висока смъртност.“

Вижте повече във видеото

#тропически комари #ухапване #зараза #почивка

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