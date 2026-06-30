Жегата продължава: До 39° в Сандански и Русе, очаква се захлаждане през уикенда

Много горещо беше и днес в страната, като на места температурите отново достигнаха екстремни стойности.

Русе днес отбеляза нов температурен рекорд, съобщиха от местната хидрометеорологична станция. В 18 часа са измерени 39 градуса. На тази дата предишният рекорд е бил отчетен през 2017 г., когато термометрите са показвали 38,5 градуса.

Заради горещините общинската управа в града обособи временен пункт в центъра, където доброволци на Българския червен кръст раздават безплатна минерална вода на минувачите. В специално обособена шатра служители от отдел „Здравни дейности“ измерват и кръвното налягане на желаещите с цел превенция на спешни състояния. Инициативата ще продължи до 3 юли включително.

Най-високата измерена температура за пореден ден е 39° в Сандански и Русе. В Свищов термометрите са отчели 38°, в Пловдив – 36°, а във Варна – 31°.

В София днес температурата е достигнала 32°, но след падналия дъжд се е понижила с около 10 градуса.

Центърът за спешна медицинска помощ – София съобщава, че 39 души са потърсили помощ заради жегите.

Според прогнозите в близките дни се очаква постепенно захлаждане, като през събота и неделя максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.