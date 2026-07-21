Няма пострадали хора и тежки инциденти след снощната буря в Старозагорско

Обстановката на територията на област Стара Загора е спокойна след снощната буря, като към момента няма данни за пострадали хора или тежки инциденти.

През нощта аварийните екипи са реагирали на няколко сигнала за паднали дървета – по главния път Стара Загора – Нова Загора (край с. Дълбоки) и в участъка между селата Еленино и Калояновец. Участъците са разчистени и обезопасени своевременно.

Около 00:30 ч. е получена тревожна информация от гр. Гълъбово. Вследствие на ураганния вятър са откъртени части от парапети на тераси на петия и шестия етаж в жилищен блок. По данни на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ по фасадата все още има висящи метални и бетонни елементи, които създават реална опасност. Компетентните екипи вече работят по обезопасяването на района около сградата.

Областният управител Калоян Дамянов призовава гражданите да бъдат изключително внимателни при преминаване край сгради и високи дървета, а при забелязване на опасни конструкции или други щети от бурята незабавно да подават сигнали на тел. 112.