ИАРА извади близо 1300 метра незаконни мрежи от язовир „Мандра“ край Бургас

Близо 1300 метра незаконно поставени риболовни мрежи бяха извадени от язовир „Мандра“ при специализирана акция на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Проверките са продължили два дни и са извършени както по вода със служебни лодки, така и в труднодостъпни участъци, за които е имало информация или съмнения за незаконен риболов.

Инспекторите са открили и извадили общо 18 хрилни мрежи с обща дължина близо 1300 метра. В тях е имало около 50 килограма шаран и 5 килограма сребриста каракуда, които са върнати обратно във водата.

От ИАРА посочват, че акциите срещу незаконния риболов ще продължат през целия летен сезон както във вътрешните водоеми, така и по Черноморието. Проверките ще се извършват както през деня, така и през нощта с цел опазване на рибните ресурси и ограничаване на нарушенията.