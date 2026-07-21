БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нашествие на скакалци в страната: Експерти съобщиха, че...
Чете се за: 02:32 мин.
Пожар избухна в Пирин над Разлог (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
Излезе второто класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:22 мин.
Президентът Йотова за разполагането на американски...
Чете се за: 03:00 мин.
Обмислят включването на задачи по история и цивилизации и...
Чете се за: 02:52 мин.
Преди второ четене: Управляващите с последни уточнения по...
Чете се за: 06:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИАРА извади близо 1300 метра незаконни мрежи от язовир „Мандра“ край Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
ИАРА извади близо 1300 метра незаконни мрежи от язовир „Мандра“ край Бургас
Слушай новината

Близо 1300 метра незаконно поставени риболовни мрежи бяха извадени от язовир „Мандра“ при специализирана акция на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Проверките са продължили два дни и са извършени както по вода със служебни лодки, така и в труднодостъпни участъци, за които е имало информация или съмнения за незаконен риболов.

Инспекторите са открили и извадили общо 18 хрилни мрежи с обща дължина близо 1300 метра. В тях е имало около 50 килограма шаран и 5 килограма сребриста каракуда, които са върнати обратно във водата.

От ИАРА посочват, че акциите срещу незаконния риболов ще продължат през целия летен сезон както във вътрешните водоеми, така и по Черноморието. Проверките ще се извършват както през деня, така и през нощта с цел опазване на рибните ресурси и ограничаване на нарушенията.

#язовир „Мандра“ #риболовни мрежи #ИАРА

Последвайте ни

ТОП 24

Бурите продължават и през следващите дни
1
Бурите продължават и през следващите дни
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са без ток
2
Силна буря връхлетя Югозападна България, десетки населени места са...
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно отчитане до края на годината - колко струва услугата?
3
Абонатите на "Топлофикация" с уреди за дистанционно...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО
5
Гърция се надява планината Олимп да бъде включена в Списъка на...
Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на изработени календарни дни на часове?
6
Трудовият стаж ще се определя по нов начин – вместо на...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Регионални

Пуснаха под домашен арест двамата данъчни инспектори след получен подкуп в Черноморец
Пуснаха под домашен арест двамата данъчни инспектори след получен подкуп в Черноморец
2 години и 4 месеца затвор за полицайка след опит за контрабанда на 2 кг кокаин през „Капитан Андреево“ 2 години и 4 месеца затвор за полицайка след опит за контрабанда на 2 кг кокаин през „Капитан Андреево“
Чете се за: 01:20 мин.
Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
Чете се за: 01:07 мин.
Задържаха кондуктор, ударил пътничка във влак по линията Земен - Радомир Задържаха кондуктор, ударил пътничка във влак по линията Земен - Радомир
Чете се за: 00:57 мин.
Дизелов локомотив се запали между гарите Бойчиновци и Мърчево Дизелов локомотив се запали между гарите Бойчиновци и Мърчево
Чете се за: 00:37 мин.
Акция край Боснек: Проверяват камиони за техническа изправност (СНИМКИ) Акция край Боснек: Проверяват камиони за техническа изправност (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
Заради ниски води: Два кораба заседнаха в река Дунав
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пожар избухна в Пирин над Разлог (СНИМКИ) Пожар избухна в Пирин над Разлог (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Разполагането на американски самолети на летище "Безмер" не притеснява военния министър Разполагането на американски самолети на летище "Безмер" не притеснява военния министър
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Излезе второто класиране за прием в 8-и клас Излезе второто класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Разбити пътища, наводнени къщи, отнесени покриви и повредени коли...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
"Трябваше да реша 320 задачи за 10 минути": 9-годишно...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Президентът Йотова за разполагането на американски...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Танци и сълзи: Испания и Аржентина бяха посрещнати у дома
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ