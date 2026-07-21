Бурята в Ямболско нанесе огромни щети на земеделците

Частично бедствено положение е обявено в Ямболско след мощната гръмотевична буря, придружена от проливен дъжд и градушка. Пет села в община Тунджа останаха почти цяла нощ без електричество заради паднали дървета. На места работата по отстраняването на авариите продължава. Огромни загуби отчитат и земеделските производители в района.

За Спаска Крайчева от ямболското село Дражево снощната буря е истински кошмар. Дърво пада пред прозорците на къщата ѝ, а заради късо съединение бойлерът ѝ се поврежда.

Спаска Крайчева, жител на с. Дражево: „Много страшна беше бурята. Тук, в гаража, имам бойлер, който чух, че съска. Отивам да отворя и виждам, че от връзките като фонтан излиза вода.“

Близо 20 часа жената е без електричество. От сутринта стои пред къщата си с надеждата да дойдат аварийните екипи.

Спаска Крайчева, жител на с. Дражево: „В момента чакам с нетърпение. Отвън стоя, защото имам месо. Имам три фризера, за които се притеснявам да не се развали.“

Бурята е помрачила и дългоочаквания храмов празник на селото в чест на Свети пророк Илия.

Татяна Пенчева, кмет на с. Дражево: „Преди програмата се случи тази буря с доста поражения и се наложи да отменим празника. В самото село също има щети по къщите – покриви и дограми, които са начупени.“

В съседното село Кабиле най-пострадали са земеделските производители.

Единични са останалите здрави слънчогледи в това насаждение. Подобна е ситуацията и в много други земеделски площи в село Кабиле.

Андон Христов трудно сдържа сълзите си.

Андон Христов, земеделски производител: „Вече сме на отказване. В края на юли няма как да очакваме някакво възстановяване на продукцията. Почти няма чушка, която да не е ударена или унищожена. Ето, то се вижда.“ Пламен Димитров, земеделски производител: „Всичко е натрошено и всичко е приключило вече тук. Загубите са 100%. Няма нито една здрава диня в цялото поле.“

От Областната дирекция „Земеделие“ описаха щетите, за да бъде преценено каква помощ могат да получат пострадалите.