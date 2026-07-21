След бурята: Частично бедствено положение е обявено в няколко населени места в Ямболско

Частично бедствено положение е обявено в няколко населени места в Ямболско след снощната буря. Десетки домакинства останаха без ток цяла нощ.

Кратка, но много интензивна буря удари Ямболско, придружена от гръмотевици, силен дъжд, вятър и градушка. Множество паднали дървета прекъснаха електрозахранването в пет населени места, където домакинствата останаха цяла нощ без електричество.

Към този момент в по-голямата част от селата електрозахранването е възстановено, съобщиха от областната управа, но все още има единични домакинства, които нямат ток, и по отстраняването на авариите се работи.

Най-сериозни са щетите за земеделските производители. Заради щетите е въведен Общинският план за защита при бедствия за селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново.

Андон Христов: "Около 80% всичко е унищожено, няма почти нито една чушка, която да не е ударена, корените са съборени по земята, грозна гледка." Пламен Димитров: "Бостанът, дините са унищожени изцяло, пиперът също. Слънчогледът на около 50%." Георги Динев - кмет на Кабиле: "В самото село има паднали дървета, цяла вечер имаше проблем с трафопост, бяха без ток".

Започнаха огледите на областната дирекция по земеделие, която ще описва щетите, така че да се прецени каква финансова помощ ще могат да получат потърпевшите земеделци.

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров.