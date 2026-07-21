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Аржентина беше посрещната като световен шампион въпреки загубения финал

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Национални отбори
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Хиляди фенове приветстваха националния отбор в Буенос Айрес след сребърните медали от Мондиал 2026

Снимка: AP Photo
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Националният отбор на Аржентина получи шампионско посрещане при завръщането си в Буенос Айрес след участието си на Мондиал 2026. Въпреки поражението с 0:1 след продължения от Испания във финала, "гаучосите“ бяха приветствани от хиляди привърженици, които излязоха по улиците на аржентинската столица.

Футболистите и треньорският щаб, воден от Лионел Скалони, бяха посрещнати на летището с червен килим и оркестър, който изпълни "Muchachos“ - една от песните, превърнали се в символ на националния тим през последните години.

След слизането от самолета аржентинците преминаха по специално подготвен маршрут до клубния автобус, който ги откара до тренировъчната база на Аржентинската футболна асоциация в покрайнините на Буенос Айрес. По пътя те бяха аплодирани от множество фенове, развяващи национални знамена и запалили фойерверки.

Не всички футболисти обаче се прибраха с чартърния полет от Ню Йорк. Част от тях, сред които и капитанът Лионел Меси, останаха в Съединените щати или отпътуваха директно към държавите, в които се намират клубните им отбори.

Аржентина приключи участието си на световното първенство със сребърните медали, след като отстъпи на Испания с 0:1 след продължения във финала, игран на 19 юли. Въпреки това националният тим получи подобаващо признание от своите привърженици, които благодариха на отбора за силното представяне и поредния достигнат финал на световни футболни финали.

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#Национален отбор на Аржентина по футбол #Мондиал 2026

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