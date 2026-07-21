Президентът Йотова за разполагането на американски самолети-цистерни на "Безмер": Това не ни прави част от военните действия в Иран

Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в „Граф Игнатиево“, където коментира американското искане за разполагане на самолети-цистерни на авиобаза "Безмер".

"Задължително трябва да мине през решение на НС, защото такъв е законът. В момента правителството изпълнява закона. Ще направя едно сравнение с предишната такава нота, когато аз току що бях заела поста на президент на Р. България и тогавашният военен министър, началникът на отбраната и военното министерство дори не бяха ме уведомили за това, че на софийското летище пребивават тези самолети-цистерни. Впрочем. В предишния кабинет така и публично достояние не стана и нотата, за да видим какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава. Тези самолети дълго време престояха и на гражданското летище в столицата. Съвсем различно е сега. Още през миналата седмица, преди да бъде получена нотата, аз бях уведомена от съдържанието на нотата, което стана ясно. Правителството ще отнесе въпросът до НС. Само след няколко часа ще заседава и съответната комисия."

По думите ѝ подобно разполагане на самолети-цистерни не ни прави част от военните действия в Иран.

"Лично аз се надявам скоро да има примирие, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да е било действия в българското въздушно пространство. Все пак аз ще изчакам дискусията и решението на българския парламент."

Нека видим точно какви са исканията извън контекста на нотата, посочи Йотова.

Държавният глава отбеляза, че са необохидими нови самолети на българската армия.