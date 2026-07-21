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Задържаха кондуктор, ударил пътничка във влак по линията Земен - Радомир

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арест - белезници - задържан - затвор
Снимка: илюстративна
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Кондуктор на пътнически влак е задържан за причиняване на телесна повреда на пътничка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник. Инцидентът е станал вчера около 17.00 часа в пътнически влак по направлението Земен - Радомир.

По първоначални данни между 59-годишния кондуктор и 51-годишна пътничка е възникнал скандал. В хода на конфликта кондукторът е нанесъл удар на жената с касов апарат в областта на лявото ѝ око. Вследствие на удара тя е получила разкъсно-контузна рана на веждата. На пострадалата е оказана първа медицинска помощ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Установено е, че той и пострадалата са се познавали, като причините за възникналия конфликт се изясняват. Образувано е бързо производство, а разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.

#задържан #кондуктор #инцидент във влак

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