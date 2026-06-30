След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство

Пътнически самолет е бил ескортиран от два български изтребителя МиГ-29 заради сигнал за незаконна намеса на борда.

Днес по обед самолет на полска авиокомпания е навлязъл в българското въздушно пространство от север над река Дунав. Той е бил посрещнат от български МиГ-29, след като транспондерът му е подал код 7500, което означава незаконна намеса на борда.

Общо три са универсалните кодове. Именно заради това и българските въздушни сили са се задействали. Незабавно, трета авиобаза е вдигнала изтребител МиГ-29, който е ескортирал самолета „Airbus A320“ по направлението север-юг до турската граница, където пък два турски F-16 на въздушните сили на Турция са прихванали самолета, за да продължи той по маршрута си.

Полетът е бил от Варшава за летището в Тел Авив, но според информация на израелски медии със самолета е бил изгубен контакт, който по-късно е възстановен в района на Средиземно море. Междувременно се появи и противоречива информация, че самолетът е направил обратен завой над Средиземно море и е кацнал на летище Бургас. От там потвърдиха за БНТ, без да дават подробности, че е кацнал самолет на летището в Бургас, който е бил непланиран полет, за да презареди.

От Министерството на отбраната съобщиха, че мисията по Air Policing, а именно вдигането на изтребителя МиГ-29, е изпълнена успешно.

В 13.57 ч. самолетът навлиза във въздушното пространство на Република България от района на държавната граница по р. Дунав, където е пресрещнат от дежурен изтребител МиГ-29, излетял от 3-та авиационна база в 13.54 ч. Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing“ като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство, съобщиха от Министерството на отбраната.

Действията са осъществени в тясна координация със съюзните Военновъздушни сили на Република Турция, които също приведоха в готовност и вдигнаха във въздуха два изтребителя F-16 за поемане на ескорта след преминаването на самолета през държавната граница. В 14.14 ч. въздухоплавателното средство напуска въздушното пространство на Република България.

На този етап няма информация за пострадали пътници. Самолетът и пилотите са успели да възстановят изгубения контрол и са възстановили връзката с наземния контрол. Това, което също неофициално научи "По света и у нас" е, че всъщност транспондерът с код 7500 е бил задействан два пъти. Веднъж, преди да навлезе в българското въздушно пространство, и веднъж, след като е напуснал турското въздушно пространство.

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.