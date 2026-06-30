Саботаж запушил Кресненското дефиле в петък?

Главен път Е-79 в района на Кресненското дефиле беше блокиран за часове миналия петък след като валяк падна от платформа и причини катастрофа с друг автомобил.

Пред БНТ регионалният министър Иван Шишков видя умисъл в действията на строителната компания, чиято собственост е влакът. Според него това се е случило нарочно в петъчния натоварен трафик към Гърция.

Министърът очаква отговорите и от разследващите институции, защо строителната машина не е била обезопасена и закачена за платформата.