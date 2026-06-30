Леко захлаждане се очаква през следващите дни

Много горещо ще бъде и днес. Предупреждение за опасно високи температури е в сила за пореден ден в цялата страна. Очакват се стойности от 34° до 39°, в София – около 34°, по-ниски само по морския бряг – между 29° и 31°. В следобедните часове в повечето райони ще остане слънчево, но на места ще превали и прегърми.

Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток.

Валежи и гръмотевична дейност ще има и през нощта, главно в Западна България. Минималните температури утре ще останат почти без промяна – между 17° и 22°, в София – около 18°, но максималните слабо ще се понижат и на повечето места ще са между 30° и 35°, в София – около 30°. Преди обяд в Дунавската равнина ще превали и прегърми, а над останалите райони ще е слънчево.

Около и след обяд валежи и гръмотевици се очакват на много места в страната. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

И в планините в следобедните часове ще превали и прегърми. Ще духа умерен, а по високите била и върхове – силен източен вятър.

По морския бряг вятърът ще е умерен, също от изток. Ще бъде слънчево, с максимални температури между 29° и 32°.

Понижението на температурите ще продължи и през следващите дни. Времето ще бъде променливо, на много места с валежи, в отделни райони – временно интензивни и придружени от гръмотевична дейност. Има и условия за градушки.

В неделя ще бъде слънчево, вече с изолирани следобедни превалявания и максимални температури между 25° и 30°.