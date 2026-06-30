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Малката потребителска кошница поскъпва с 8,9% през юни

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Средно едно домакинство харчи за храна 30% от дохода си

Малката потребителска кошница поскъпва с 8,9% през юни
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Малката потребителска кошница поскъпва през юни с 8,9% спрямо същия период на миналата година, сочат анализите на КНСБ.

На месечна база поскъпването е с 0,5%. През юни тази година продуктите в малката потребителска кошница са стрували 61,82 евро, а през май – 61,51 евро. Малката потребителска кошница през юни 2025 година е струвала 56,8 евро. Тези данни показват устойчиво поскъпване на цените на основните стоки. Усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация.

Средно едно домакинство харчи за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%. Един от най-критичните проблеми на българския пазар е огромната ножица между цените на едро и дребно.

Надценката на продуктите е в диапазона 23,4–151,8% при търговията на дребно. Традиционно при много продукти, сред които брашно, ориз, прясно мляко, сирене, картофи, ябълки, боб, домати и краставици, надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена. С една минимална работна заплата българинът може да купи 10 пъти продуктите в малката потребителска кошница.

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