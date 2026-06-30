Норвегия и Кот д'Ивоар влизат в битка за място на осминафиналите на Мондиал 2026

Норвегия и Кот д'Ивоар се изправят един срещу друг в двубой от 1/16-финалите на световното първенство по футбол. Срещата в Далас противопоставя два отбора, които вече изпълниха първата си цел на турнира, но сега ще преследват още по-голям успех.

За Норвегия това е първо участие на световни финали от 1998 година насам. Тимът на Столе Солбакен си осигури място сред най-добрите 32 отбора след победите над Ирак и Сенегал, а в последния мач от груповата фаза срещу Франция селекционерът направи редица промени в състава.

"Промените бяха необходими. Вече бяхме си осигурили класиране напред и трябваше да съхраним част от играчите. Сега започва съвсем различна фаза от турнира“, коментира Солбакен.

Основната въпросителна пред Норвегия е свързана със състоянието на десния бек Юлиан Риерсон, който лекува травма в бедрото. Ако той не бъде готов, като вариант в защита може да бъде използван Фредрик Аурснес. Очаква се Антонио Нуса да започне като титуляр по левия фланг, след като се появи като резерва срещу Франция.

Голямата надежда на скандинавците остава Ерлинг Холанд. Нападателят продължава да бъде основната заплаха за всяка защита и ще има ключова роля в опита на Норвегия да достигне до осминафиналите.

Кот д'Ивоар също има исторически шанс. „Слоновете“ участват на световно първенство за първи път от 12 години и никога досега не са преминавали елиминационен кръг. Победата с 2:0 над дебютанта Кюрасао в последния мач от групата осигури на тима второто място и класиране напред.

В халфовата линия африканският състав ще разчита на сериозна физическа мощ и опит чрез Ибрахим Сангаре и Франк Кесие, а големият талант Ян Диоманде вече показа проблясъци от качествата си по време на турнира.

Под въпрос за срещата остава Уилфрид Синго, който има проблем с бедрото и пропусна последната тренировка на отбора.