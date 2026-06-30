Владимир Кличко пред БНТ: България има богати традиции в бокса, а младите трябва да следват мечтите си

Един от най-великите боксьори в историята – олимпийският шампион и бивш световен шампион в тежка категория Владимир Кличко, беше специален гост в предаването "Денят започва“ по БНТ. Заедно с председателя на Българската федерация по бокс Красимир Инински той коментира предстоящото eвропейско първенство за мъже и жени, което през септември ще се проведе в София.

Кличко благодари за поканата и подчерта значението на шампионата както за България, така и за европейския бокс.

"Благодарен съм за поканата. Европейското първенство е много важно събитие. Европа традиционно разполага с едни от най-силните боксьори в света, а България има богати традиции и многократно е издигала националния си флаг на най-големите форуми“, заяви украинската легенда.

Той се обърна и към младите състезатели, като посочи четири принципа, които според него стоят в основата на всеки успех – фокус, гъвкавост, координация и издръжливост.

"Фокусът ти помага да разбереш кой си и накъде вървиш. Гъвкавостта е необходима, защото не всичко се случва по план. Координацията означава да имаш хора, които да те подкрепят – никой не постига успех сам. А издръжливостта е качеството, което те води до целта“, каза Кличко.

Председателят на Българската федерация по бокс Красимир Инински определи домакинството на европейския шампионат като признание за работата на федерацията и за традициите на българския бокс.

"Българският бокс винаги е бил на световната карта. За нас е признание, че можем да посрещаме личности като Владимир Кличко и президента на Световната федерация Генадий Головкин. Искаме младите хора да виждат такива примери и да тръгнат по техния път“, заяви Инински.

Той подчерта, че не прави разлика между отделните национали и вярва, че всички ще бъдат конкурентоспособни на първенството в София.

"Всички се подготвят на високо ниво. Надявам се да се представим достойно и да вдъхновим следващото поколение български боксьори“, добави президентът на федерацията.

По време на разговора Кличко засегна и бъдещето на женския бокс, като изрази подкрепа за запазването му в олимпийската програма.

"Женският бокс трябва да остане. Важно е да има ясни правила и аз напълно подкрепям това“, коментира той.

Легендарният украинец беше попитан и дали е възможно да се завърне на професионалния ринг, след като Олександър Усик освободи световните си титли.

"Често ме питат дали ще се върна. Никога не съм напускал бокса. Наскоро навърших 50 години, но все още чувствам, че мога. Ще видим как ще се развият нещата“, каза с усмивка Кличко.

В края на интервюто той говори и за войната в Украйна, като благодари на България за оказаната подкрепа и подчерта, че справедливият мир може да бъде постигнат единствено чрез търсене на отговорност от агресора.

"Мирът за Украйна е важен за цяла Европа. Украйна трябва да продължи да се бори. Само ако има последствия за агресора, може да има траен и справедлив мир“, заяви Кличко.

Европейското първенство по бокс за мъже и жени ще се проведе през септември в София и ще събере едни от най-добрите състезатели на континента, като се очаква форумът да бъде едно от най-значимите спортни събития в България през годината.