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Русе с мерки срещу горещините

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Предупреждението за опасно горещо време остава в сила и днес. В Русе, където традиционно се измерват едни от най-високите температури в страната, институциите предприемат мерки за предпазване на хората от жегите. В същото време областната администрация отново напомня, че къпането в река Дунав остава забранено заради риск от инциденти.

Забраната за къпане в Дунав не е формалност, а мярка за опазване на човешкия живот.

„Тази забрана не е самоцел. Тя е въведена съгласно законовите разпоредби и има една основна цел – да предотврати инциденти с удавяне“, обясни Георги Георгиев, експерт „Връзки с обществеността“ в Областна администрация – Русе.

По думите му статистиката е тревожна.

„Само през последните шест години в участъка на река Дунав на територията на област Русе са открити 16 удавени хора. Пикът беше през 2023 година с шест случая, а от началото на тази година вече има двама удавени.“

Контролът ще продължи и през това лято.

„Областният управител е дал указания на всички кметове да не се допуска къпане в река Дунав и в останалите необезопасени водоеми. Това важи не само за реката, но и за язовирите и останалите водни обекти в областта.“

Заради високите температури община Русе организира раздаване на безплатна минерална вода и измерване на кръвното налягане в центъра на града.

„Гражданите на Русе проявиха отговорност. В най-горещите часове – между 12.00 и 17.00 часа – почти нямаше човекопоток в централната градска част“, каза Искра Иванова, началник на отдел „Здравни дейности“ в Община Русе.

Най-честите оплаквания са били свързани с горещото време.

„Хората се оплакваха от главоболие, общо неразположение и виене на свят. На всички с подобни симптоми беше измерено кръвното налягане и им беше препоръчано да го проследяват и при необходимост да потърсят личния си лекар.“

В инициативата са се включили и доброволци на Българския червен кръст.

„Младежите раздаваха информационни материали с препоръки как да се пазим в горещите дни – да приемаме повече вода, да носим шапки и слънчеви очила и да избягваме престоя на открито в най-горещите часове.“

От институциите призовават хората да ограничат излизанията между 11.00 и 16.00 часа, да приемат достатъчно течности и да не подценяват опасностите както от високите температури, така и от къпането в необезопасени водоеми.

Вижте прякото влючване на Пламенка Тонева.

#екстремни горещини #Русе #забрана за къпане

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