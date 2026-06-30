Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил: Равносметката ще я правят хората

Равносметката ще я правят хората. Това заяви българският патрирх Даниил по случай втората годишнина от интронизацията си, която се навършва днес.

"Това, което ме радва, е, че БПЦ се ползва с високо обществено доверие, доверие сред институциите и това е нещо хубаво, заради което благодарим на Бога и на всички, които ни съдействат в това служение."

Патриархът изрази надежда, че предметът "Добродетели и религия" най-накрая ще влезе в задължителната учебна програма.

"От началото на промените тове е силно желание на Светия Синод и този въпрос винаги е бил представен и от патриарх Максим, и от патриарх Неофит. Хубаво е, че през последните няколко години се създаде такъв благоприятен климат. Не може да не ме радва, че и в миналото народно събрание и сегашното Народно събрание имаше голям консенсус. Тези промени минаха на първо четене в НС с голям консенсус между политическите партии, с изключение на някои. Дай Бог това да се увенчае с добър край."

По отношение на позицията на премиера Румен Радев за отпадане на санкциите срещу руския патриарх Кирил, Негово Светейшество посочи: