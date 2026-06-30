Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил: Равносметката ще я правят хората

Равносметката ще я правят хората. Това заяви българският патрирх Даниил по случай втората годишнина от интронизацията си, която се навършва днес.
"Това, което ме радва, е, че БПЦ се ползва с високо обществено доверие, доверие сред институциите и това е нещо хубаво, заради което благодарим на Бога и на всички, които ни съдействат в това служение."
Патриархът изрази надежда, че предметът "Добродетели и религия" най-накрая ще влезе в задължителната учебна програма.
"От началото на промените тове е силно желание на Светия Синод и този въпрос винаги е бил представен и от патриарх Максим, и от патриарх Неофит. Хубаво е, че през последните няколко години се създаде такъв благоприятен климат. Не може да не ме радва, че и в миналото народно събрание и сегашното Народно събрание имаше голям консенсус. Тези промени минаха на първо четене в НС с голям консенсус между политическите партии, с изключение на някои. Дай Бог това да се увенчае с добър край."
По отношение на позицията на премиера Румен Радев за отпадане на санкциите срещу руския патриарх Кирил, Негово Светейшество посочи:
"Нека не намесваме геополитиката в църковните дела. Дори имаше наскоро изявление при срещата папа Лъв с кардинали от цял свят, където се изрази такова становище, че санкциите, които налага ЕС са спрямо едни държави и военната помощ към други. В същото време не се прилага този принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи, такива санкции не се приемат. Което говори, че всъщност тези санкции обслужват чисто политически и икономически интереси, а не да се търси международно право."