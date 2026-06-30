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Откриха бюст на Стефан Караджа в Тулча, Румъния

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Калчо Петков
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Средствата са събрани чрез кампания на НСОРБ, 18 дарители и фондация в Румъния

Откриха бюст на Стефан Караджа в Тулча, Румъния
Снимка: БТА
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Откриха бюст на Стефан Караджа в град Тулча, Румъния, който е реплика на вече съществуващия паметник на Стефан Караджа в Русе.

Паметникът е разположен в парка на площад „Свети Георги“, в непосредствена близост до едноименната църква, известна сред местните като „Българската църква“.

Мястото е избрано символично, тъй като се намира в района, където Стефан Караджа е живял в периода между 1854 и 1862 г., преди да замине за Белград и да се включи в Първата българска легия.

Идеята за паметен бюст възниква при посещение на посланик Радко Влайков и дипломати от посолството на България в Румъния в Тулча на 4 януари 2024 г., когато установили, че имотът, където е живял Стефан Караджа, е придобит през 2020 г. от настоящите собственици. С помощта на Националното сдружение на общините в Република България са набрани средства за неговото осъществяване чрез кампания.

Средства са предоставени и от общините София, Русе, Габрово, Павликени, Етрополе, Долна Митрополия, Стралджа, Кайнарджа, Средец, Долни Дъбник, Кюстендил, Елена, както и от 18 физически лица и фондация в Румъния.

Къщата, в която Стефан Караджа е живял от юни 1854 г. до април 1862 г. в гр. Тулча, вече не съществува и е заменена с нова, а поставената на 11 май 2007 г. паметна плоча е изчезнала.

#паметен бюст #румъния #паметник #Тулча #стефан караджа

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