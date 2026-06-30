Начален удар 30.06.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ водещата Моника Симеонова посрещна спортния журналист и блогър Павел Колев, с когото направиха подробен анализ на най-голямата сензация до момента на Мондиал 2026 - отпадането на Германия след поражение от Парагвай след изпълнение на дуззпи.

В разговора двамата коментираха още драматичните победи на Бразилия над Япония и на Мароко срещу Нидерландия, които оформиха една от най-интересните вечери от елиминационната фаза на световното първенство. Акцент беше поставен върху представянето на фаворитите, тактическите решения на селекционерите и очакванията за предстоящите двубои от турнира.

Специален гост в студиото беше и съоснователят на Artvent Валя Симонска, която разказа повече за организацията на големи спортни събития и за предизвикателствата около провеждането на Мондиал 2026. Освен това тя направи и свой спортно-технически анализ на шампионата до момента, коментирайки ключовите тенденции, силните страни на водещите отбори и изненадите, белязали елиминационната фаза.