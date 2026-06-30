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Нора Джонсън: Във футболната журналистика няма значение дали си мъж или жена, а дали си професионалист

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
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Чете се за: 02:42 мин.
Спорт
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Коментаторката на норвежката обществена телевизия NRK дебютира на световно първенство край терена и вярва, че все повече жени ще намират място зад микрофона

Нора Джонсън: Във футболната журналистика няма значение дали си мъж или жена, а дали си професионалист
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Световното първенство по футбол е сцена не само за най-добрите играчи, но и за хората, които разказват историите от терена. Сред десетките коментатори, отразяващи Мондиал 2026, впечатление прави Нора Джонсън – журналист от норвежката обществена телевизия NRK, която е сред малкото жени, коментиращи мачове директно от стадионите.

Джонсън, която работи в NRK вече пет години, направи своя дебют като коментатор на живо от световно първенство по време на драматичния двубой между Германия и Парагвай, завършил с отпадането на Бундестима след изпълнение на дузпи.

"В Норвегия вече има много жени, които работят като спортни журналисти. Такива, които коментират футболни мачове, все още не са чак толкова много, но истината е, че съм свикнала с това и не му обръщам внимание. Опитвам се просто да върша работата си като всички останали и съм благодарна, че имам възможността да бъда тук. Досега коментирах мачовете от студиото в Норвегия, а пристигнах тук едва вчера. Чувството е наистина страхотно“, сподели тя пред екипа на БНТ.

Макар все още да е сред малкото дами зад микрофона на големи футболни форуми, Джонсън е убедена, че професията постепенно става все по-достъпна за жените.

"Не смятам, че за да бъдеш добър в тази професия има значение дали си мъж или жена. Журналистиката има нужда от професионалисти. Качествата трябва да бъдат единственият критерий, защото в противен случай можем да пренебрегнем талант, който просто се намира на различно място“, категорична е норвежката.

Освен за професията си, тя коментира и очакванията си за предстоящия осминафинален сблъсък между Норвегия и Кот д'Ивоар.

"Кот д'Ивоар е много труден съперник, но вярвам, че можем да спечелим. Надявам се на успех с 2:1 и след това да се изправим срещу Бразилия“, прогнозира Джонсън.

С присъствието си на най-голямата футболна сцена Нора Джонсън е поредният пример, че ролята на жените в спортната журналистика продължава да се разширява, а професионализмът все по-често измества стереотипите.

#Нора Джонсън #"Начален удар" #Мондиал 2026

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