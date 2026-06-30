Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа

Мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия и вероятно най-скъпите в Европа, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него това се дължи на факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Подозирам, че зад тези две дружества стои фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзките могат да се изяснят и подробно, но нека да се научим да назоваваме нещата с точните им имена, да говорим истината. Не е толкова страшно – не боли."

Демерджиев заяви, че двете дружества са работили и със значително завишени цени.