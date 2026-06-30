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Франция срещу Швеция - фаворитът за титлата влиза в елиминациите срещу амбициозните скандинавци

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Спорт
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„Петлите“ впечатлиха с перфектно представяне в груповата фаза, докато тимът на Греъм Потър ще разчита на головия тандем Александър Исак – Виктор Гьокереш, за да поднесе изненада

Франция срещу Швеция - фаворитът за титлата влиза в елиминациите срещу амбициозните скандинавци
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Франция и Швеция се изправят един срещу друг в един от най-очакваните двубои от 1/16-финалите на световното първенство. Световните вицешампиони влизат в елиминационната фаза като един от големите фаворити за трофея, докато "Тре крунур“ ще се опита да спре устрема на един от най-убедителните отбори на Мондиал 2026.

"Петлите“ преминаха през груповата фаза с пълен актив от девет точки и се наредиха сред едва трите отбора, спечелили и трите си срещи, редом с домакина Мексико и действащия световен шампион Аржентина. Французите не срещнаха сериозни затруднения дори в смятаната за „група на смъртта“, където бяха още Норвегия и Сенегал, а в последния си мач убедително преодоляха скандинавците, въпреки че двубоят бе пропуснат от селекционера Дидие Дешан по семейни причини.

Сега 57-годишният специалист отново е начело на отбора и ще се стреми да направи нова крачка към мечтаната трета световна титла на Франция. Голямата сила на отбора остава впечатляващата офанзивна мощ, водена от носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле и капитана Килиан Мбапе. Двамата вече имат по четири попадения в турнира и са сред най-резултатните футболисти на Мондиала.

Швеция също заслужи мястото си в елиминациите след силно представяне в тежка група с Нидерландия и Япония. Въпреки поражението от „лалетата“, съставът на Греъм Потър постепенно намери своя ритъм и влиза с увереност в първия си мач на директна елиминация.

Английският специалист обаче има кадрови проблеми в защита. Исак Хиен отпада от сметките заради контузия, докато капитанът Виктор Линдельоф ще бъде на разположение. Именно отбраната остава най-сериозната грижа за Потър, след като шведите вече допуснаха седем гола в трите си срещи от груповата фаза.

За сметка на това скандинавците разполагат с една от най-опасните нападателни двойки в турнира. Александър Исак и Виктор Гьокереш ще бъдат основното оръжие на Швеция срещу френската защита. Гьокереш познава отлично един от лидерите в отбраната на съперника – Уилям Салиба, с когото са съотборници на клубно ниво в Арсенал, което може да добави допълнителен тактически елемент към сблъсъка.

Франция влиза в срещата като логичен фаворит, но Швеция вече показа, че разполага с достатъчно качество в предни позиции, за да затрудни всеки съперник. Всички предпоставки са налице зрителите да станат свидетели на още един атрактивен двубой от елиминационната фаза на Мондиал 2026.

#Национален отбор на Швеция по футбол #Мондиал 2026 #национален отбор на Франция по футбол

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