Румен Радев откри първото заседание на Съвета за инвестициите

Проектозакон за публично-частното партньорство обсъжда на първото си заседание Координационният съвет за насърчаване на инвестициите към кабинета.

Румен Радев, министър-председател: „Защо правим този съвет – защото през последните години няколко поредни редовни правителства се опитаха да постигнат икономически ръст по най-лесния начин – чрез стимулиране на потреблението със заеми и раздаване на пари, но не се фокусираха върху ключовите елементи и фактори за гарантиране на растежа, а именно инвестициите и експорта. Защото за това трябва експертиза, но трябва и много, много работа и усилия. Резултатът го знаем – понижаване на конкурентоспособността и производителността на българската икономика, инфлация, дългова спирала и висок дефицит.“