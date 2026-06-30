Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха?

Противоречива информация за това дали днес ще има преговори между Съединените щати и Иран. Според Вашингтон такива ще има, според Техеран – не. По думите на иранския президент Масуд Пезешкиан страната му ще спазва меморандума за разбирателство, ако и Съединените щати го правят.

По информация на американски медии Доха трябва да е домакин на среща между представители на САЩ и Иран. Улиците на катарската столица изглеждат спокойни и по нищо не личи да се очакват високопоставени гости. По думите на президента Доналд Тръмп среща е планирана.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Срещата в Доха ще бъде важна, а може би не. Ще разберем, но ние печелим във военно отношение, бих казал, че почти сме го направили. Много е просто – ядрено разоръжаване на Иран, ние не искаме те да имат ядрено оръжие. И няма да имат. Вече се съгласиха на това.“

От Белия дом заявиха, че за Доха пътуват американският специален пратеник Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Според иранското външно министерство среща САЩ–Иран не е планирана. Иранска делегация с техническа експертиза ще посети Доха, заявиха от Техеран, но това няма връзка с евентуално пътуване на американски екип.

Казем Гарибабади, зам.-министър на външните работи на Иран: „Що се отнася до съобщенията в медиите за среща, ще кажа, че ние нямаме планирани срещи на работна група. В медиите се съобщаваше за Доха и научихме, че американски служители пътуват за там. Това няма връзка с присъствието на каквито и да е ирански делегации в Доха.“

След размяната на удари през почивните дни американски медии съобщиха, че Вашингтон и Техеран са се разбрали да спрат атаките и отново да седнат на масата за преговори. На 17 юни двете страни подписаха меморандум за разбирателство, който засяга износа на петрол и замразените ирански авоари. В документа е заложено и изработването на пътна карта за край на войната, което трябва да се случи в рамките на 60 дни.