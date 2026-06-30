Делото срещу Благомир Коцев: Варненският съд върна делото на Софийската прокуратура

Варненският окръжен съд върна делото срещу кмета Благомир Коцев и другите четирима подсъдими в Софийската градска прокуратура заради множество процесуални нарушения. Магистратите днес решаваха къде ще продължи то по същество – в София или във Варна.
Защитата поиска делото да бъде върнато в Софийския градски съд заради процесуални нарушения. Делото беше прехвърлено във Варна с решение на Върховния касационен съд, а после беше спряно заради участието на двама от обвиняемите в парламентарните избори.
Основният мотив на Варненския окръжен съд да върне делото в Софийската градска прокуратура е, че са констатирани множество нарушения в обвинителния акт, които не могат да бъдат отстранени в съдебната зала.
Тези нарушения лишават обвиняемите от адекватна защита, защото според съдебния състав не са определени точното време, мястото и ролята на всеки един от обвиняемите в престъплението. Когато тези нарушения бъдат отстранени, делото отново ще бъде върнато тук, във Варненския окръжен съд.
Припомняме, че подсъдими по делото са кметът на Варна Благомир Коцев, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов, както и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.
Обвинителният акт срещу кмета на Варна и останалите четирима подсъдими включва общо 12 престъпления, като Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискан подкуп и принуда.
Ина Лулчева, адвокат на Благомир Коцев: "Същественото днес е, че съдът каза това, което ние казваме от самото начало – данни за престъпления няма."
Благомир Коцев, кмет на Варна: "Фактът, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно, че това е дело с политически характер. Няма ги вече строителите на държавата с голямо „Д“, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. За мен животът продължава с каузата „Варна“."