Делото срещу Благомир Коцев: Варненският съд върна делото на Софийската прокуратура

Варненският окръжен съд върна делото срещу кмета Благомир Коцев и другите четирима подсъдими в Софийската градска прокуратура заради множество процесуални нарушения. Магистратите днес решаваха къде ще продължи то по същество – в София или във Варна.

Защитата поиска делото да бъде върнато в Софийския градски съд заради процесуални нарушения. Делото беше прехвърлено във Варна с решение на Върховния касационен съд, а после беше спряно заради участието на двама от обвиняемите в парламентарните избори.

Основният мотив на Варненския окръжен съд да върне делото в Софийската градска прокуратура е, че са констатирани множество нарушения в обвинителния акт, които не могат да бъдат отстранени в съдебната зала.

Тези нарушения лишават обвиняемите от адекватна защита, защото според съдебния състав не са определени точното време, мястото и ролята на всеки един от обвиняемите в престъплението. Когато тези нарушения бъдат отстранени, делото отново ще бъде върнато тук, във Варненския окръжен съд.

Припомняме, че подсъдими по делото са кметът на Варна Благомир Коцев, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов, както и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова.

Обвинителният акт срещу кмета на Варна и останалите четирима подсъдими включва общо 12 престъпления, като Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискан подкуп и принуда.