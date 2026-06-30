Русия преговаря за вноса на горива - нови украински удари в района на Москва

Украйна е поразила за втори път център за сателитна комуникация в Дубна, Московска област, откъдето се координира дейността на руските военни, заяви президентът Володимир Зеленски.



Руската страна обяви, че през нощта е свалила 419 украински дрона, включително над Московска област, откъдето се съобщава за смъртта на шестмесечно бебе.

Заради украинските удари срещу руски рафинерии и недостига на горива Москва може да разреши временно производство и внос на бензин и дизел с по-ниско качество по стандарта Евро две, твърди вестник "Комерсант".

Русия води разговори за внос на горива, потвърди Кремъл без да посочва конкретни страни.