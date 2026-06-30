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Александър Пулев: Поведението на "Лукойл" е от съществено значение за защитата на българския интерес

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От утре "Лукойл Нефтохим Бургас" да може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария, заяви особеният управител на дружеството

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Поведението на "Лукойл" е от съществено значение за защитата на българския интерес, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след среща на премиера Румен Радев с представители на ръководството на компаниите "Литаско" и "Лукойл" в Министерския съвет. В срещата участва и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката: "Лукойл" е структуроопределящ актив със сериозно присъствие и широка търговска мрежа от бензиностанции в цялата страна. Компанията до голяма степен определя пазарната динамика и цените на крайните продукти на горивата на дребно. От тази гледна точка нейното поведение е от съществено значение за защитата на българския интерес. Предприехме редица стъпки, свързани с овладяването на кризата с горивата в България. Назначихме нов търговски управител с доказан опит. Той ще въведе модерни управленски практики и високи стандарти на отчетност, както и независим одит. Инициирахме законодателна промяна. Отпадат редица правни и оперативни спънки, които ограничаваха доставките на суров петрол и конкурентоспособността на крайните продукти."

Особеният управител на "Лукойл" обяви, че от утре ще бъдат премахнати ограниченията пред "Лукойл Нефтохим Бургас" да закупува суров петрол от дружества, регистрирани в Швейцария.

Евгени Симеонов, особен управител на "Лукойл": "През 2023 г. "Литаско" отпуска заем на "Лукойл". С този заем в Швейцария са наложени ограничения на "Лукойл Нефтохим Бургас" да закупува суров петрол от дружества, регистрирани в Швейцария. Това е огромна трудност заводът да продължи да съществува. Това, което успяхме да договорим, е от утре "Лукойл Нефтохим Бургас" да може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това е една голяма крачка по пътя, който трябва да извървим, за да стабилизираме рафинерията."

#вицепремиерът Александър Пулев #Литаско #Евгени Симеонов #Лукойл #новини в Метрото

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