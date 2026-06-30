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Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС

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Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Това се посочва в Решение 482 на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в Портала за обществени консултации. Предложението е направено на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.

#председател на ДАНС #ДАНС #Министерски съвет

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