Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС

Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Това се посочва в Решение 482 на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в Портала за обществени консултации. Предложението е направено на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.