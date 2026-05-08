Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста, реши кабинетът

Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста. Това е записано в решение на Министерския съвет.

Станев е назначен и за заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за срок от 5 години, считано от 8 май 2026 година, съобщиха от правителствената пресслужба.

Станчо Станев притежава професионален опит и организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността, пишат още от кабинета.

Той е дългогодишен служител е на Националната служба за охрана, а от 2023 година до момента работи в териториална дирекция „Митницa – София“. Станчо Станчев е магистър - специалност „Финанси“ в УНСС.