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Работи ли BG-ALERT: Какви са алтернативите за хората в села без обхват?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Снимка: БТА
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Все по-често преди и по време на природни бедствия властите у нас използват и разчитат на системата за ранно предупреждение BG-ALERT. Каква е причината и каква е спецификата на тези места?

Благоевград е една от областите в страната, където са направени първите тестове на BG-ALERT още преди системата да заработи официално.

Васил Трендафилов, областен управител на Благоевград: "Системата BG-ALERT е в оперативна готовност за работа на територията на Благоевградска област. Първо бяха направени регионални тестове, след това и национални, които потвърдиха разпространението на системата между населението."

Откакто вече е в експлоатация, системата за ранно предупреждение в региона е била активирана 6 пъти. 90% от тях заради пожари.

Васил Трендафилов, областен управител на Благоевград: "Системата BG-ALERT не се активира автоматично, тя се извършва от предварително обучени служители, които са със защитен достъп до системата. След оценка на риска се определят засегнатите територии, съдържанието на предупреждението, степента на опасност и продължителността на излъчване на системата, като всичко това става чрез мобилните оператори."

Има обаче и населени места, където системата не дава очаквания резултат. Те се намират основно в отдалечени високопланински райони, където обхватът е лош. Две от тях са благоевградските села Логодаж и Обел.

Йордан Гогов, жител на село Логодаж: "Досега на съм получавал BG-ALERT, не съм, и колегата не е. Никога."

Кирил, жител на село Логодаж: "Даже наскоро имаше пак проба тест, нарочно следихме, не сме получили нищо."

Мария, жител на село Обел: "Не съм получавала, но и аз много не разбирам, стара съм."

Валентин Николов, жител на село Еленово: "Ако има наводнение, земетресение, пожар каквото и да е… много ясно, че е по-добре, ама като няма аз какво да направя."

И за тези населени места обаче варианти за предупреждение има, уверяват институциите.

Васил Трендафилов, областен управител на Благоевград: "Тогава се използват комбинирани методи за оповестяване - системата, сирени, медиите, кметовете на общини, като се стремим да не останат хора, които не са предупредени за възникналото бедствено положение. Хубавото е, че това не са големите територии, а високи планински райони с малки населени места."

Йордан Гогов, жител на село Логодаж: "Имаме си сирена. Включват я, кметът е много сериозен… Ако има нещо, той ще каже."

Аварийните служби напомнят, да не оставяме възрастните си близки и роднини сами, ако те се намират в отдалечени населени места без обхват. Ако това все пак са налага, задължително да предупреждаваме местния кмет.

#Аварийните служби #БГ-Алърт #BG - ALERT #Благоевград

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