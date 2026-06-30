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ЕКСТРЕМНИ ЖЕГИ В ЕВРОПА

Лукс или необходимост са климатиците: Изводите от горещата вълна в Европа

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Лукс или необходимост са климатиците: Изводите от горещата вълна в Европа
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Горещата вълна на нашия континент разпали отново тлеещия дебат на континента за използването на климатици. Европа има изключително ниско потребление на климатици, като само около една пета от домакинствата са климатизирани в сравнение с приблизително 90 процента от американските домове. Основната причина е жилищният фонд, със стари, често исторически сгради. Но със затоплянето на климата отношението се променя. За уроците от последната гореща вълна в Европа разказва Милен Атанасов.

С пот на челото и затруднено от жегата дишане французи, нидерландци и англичани установиха, че се налага сградите, в които живеят и работят, да бъдат не само добре отоплявани, но и добре охлаждани. Липсата на климатици в много от парижките жилища принуди цели семейства да жертват сериозни суми от бюджета си и да потърсят временно убежище в хотели с климатизирани стаи. Постоянната температура от 22 градуса гарантира няколко часа спокоен сън и възстановяване.

Анри Франсоа Тибери, управител на хотел: Има много съседи, хора на различна възраст, които искат да спят в стая с климатик. Това изобщо не е типът клиенти, които обикновено имаме, така че веднага се забелязва.

Високите температури в последните дни от учебната година принудиха учителите да провеждат часове в охладените хотелски лобита. А филмите с голяма продължителност се радваха на небивал интерес в хладните кинозали в обичайно ненатоварените следобедни часове. Температурите бавно започват да спадат, но спешните отделения на болниците във Франция и Белгия продължават да са претоварени.

Жан Мишел Мо, лекар в спешно отделение: „За съжаление, когато пациентите пристигнат в състояние на хипертермия, а ние виждаме пациенти с телесна температура до 42 градуса, те изпитват съвсем реална органна недостатъчност, с увреждане на бъбреците, белите дробове, сърцето и т.н. Пациентите изпадат в шок. Така че топлината не бива да се приема лекомислено. Съветват ни да пием вода, но това не е достатъчно.

Изводът - градското планиране в страните от най-бързо загряващия се континент в света, Европа, вече трябва да се адаптира към екстремните и продължителни жеги. Това включва повече зелени пространства и по-малко трафик по улиците. Факт е, че климатикът у дома започва да се превръща не в лукс, а в необходимост. Но също така е факт, че охлаждането на вътрешните помещения повишава външната температура край сградите с мощни климатици.

#жеги в Европа #екстремно време #гореща вълна #климатици

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