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В Русенската болница прилагат успешно озонотерапия и дават шанс за лечение на диабетни рани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Роман Сушков
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Трудно зарастващите рани са едно от най-лошите последствия при диабета. Кислородо-озонотерапията, която се прилага в Русе, дава шанс дори на хора, които са тръгнали по пътя на отчаянието заради такива рани.

Красимир Георгиев от 15-ина години е с диабет – на медикаментозно лечение. След злополука, се ранява сериозно.

Красимир Георгиев: "При обработване на дърва за горене хвръкна едно дърво – твърдо, ясен – и се получи много дълбока рана. Около 5 - 6 сантиметра и дълга около 15".

След спасителна хирургична намеса се вижда, че раната не заздравява бързо.

Красимир Георгиев: "Предложиха ми озонотерапия, защото не може да се шие, кожата е тънка – от полиневропатия. И щеше да стане много трудно зарастването, щеше да отиде много време."

Д-р Маринела Хаджимитева работи в сферата на тъканната регенерация, при която хроничните трудно зарастващи рани са главно предизвикателство. И прилага успешно озонотерапията.

д-р Маринела Хаджимитева, Клиничен институт по регенеративна медицина, невромодулация и контрол на болката: "Това всъщност е едно локално повлияване на дадена повърхност на тялото с кислородо-озонова смес. Озонът повлиява моментално тъканната исхемия, първо. Второ, той има много силен антимикробен ефект, която унищожава дори и най-устойчивите бактериални биофилми."

За Красимир няма никакво съмнение в ефекта от терапията.

Красимир Георгиев: "Снимките показват. За месец и половина – 15 терапии – перфектно се затвори раната. Аз бях между другото малко песимист, като всеки старец. Обаче апелирам, това е лечението за бъдещето на хората – за да има по-малко отрязани крака."

д-р Маринела Хаджимитева, Клиничен институт по регенеративна медицина, невромодулация и контрол на болката: "Има много стабилна наука зад тази терапия. Непрекъснато излизат все по-нови данни, в цял свят хора работят с този метод и така се спасяват много крайници от ампутация. Нашият клиничен институт разполага и с още една технологична мощ, която може да реши този проблем – това е хипербарната камера, барокамерата, която дава страхотен резултат също при трудно зарастващи рани."

Камерата е високотехнологична придобивка отпреди няколко месеца. Разбира се, прилага се при пациентите след необходимите изследвания и преценка на лекарите.

#озонотерапия #рани от диабет #болницата в Русе

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