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ВЗРИВ ВЪВ ВОЕННИЯ ЗАВОД КРАЙ ТРЯВНА

Прокуратурата в Габрово разследва пожара в склада за боеприпаси край Трявна

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Окръжната прокуратура в Габрово ръководи разследването на пожара, избухнал днес в склад за боеприпаси в завод край село Белица, община Трявна. Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 330, ал. 3 от Наказателния кодекс.

Започнали са разпити на свидетели, а районът е отцепен. След пълното му обезопасяване ще бъде извършен оглед. Предстои да бъде изискана и документацията за склада и съхраняваните в него материали.

Причините за пожара и размерът на щетите ще бъдат установени с експертизи. По първоначални данни няма пострадали хора. Унищожени са сградата и имущество.

На място е окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков, който координира действията на разследващите органи със сформирания оперативен щаб. Допълнителна информация ще бъде дадена след извършването на огледа.

#завод край Белица #взривове край Трявна #военен завод

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