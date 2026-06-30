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Тревога в небето: Български изтребител ескортира пътнически самолет

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 02:57 мин.
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тревога небето български изтребител ескортира пътнически самолет
Снимка: илюстративна
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Полет на полска авиокомпания от Варшава за Тел Авив кацна извънредно на летище „Бургас“ след подаден сигнал от пилота за отвличане или незаконна намеса на борда, който по-късно се оказа фалшив. Незабавно български изтребител е прихванал машината. Самолетът първоначално напуска границите на страната, а по-късно се връща.

Задействани са установените процедури по охрана на въздушното пространство – Air Policing. Изтребител МиГ-29 на българските ВВС е ескортирал гражданския полет до напускане на българското въздушно пространство.

След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция, където е бил прихванат от два изтребителя F-16. Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, ескортирана отново от МиГ-29, и е кацнала успешно на летище Бургас в 17.15 ч.

Незабавно е свикан кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Въздухоплавателното средство е позиционирано съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура. Компетентните органи на МВР са предприели необходимите действия по проверка на случая.

Няма засегнати пътници и екипаж, като инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището.

Изтребител МиГ-29 на българските военновъздушни сили беше вдигнат заради подаден от пилота сигнал, който се разчита като отвличане или вмешателство на борда. Полетът е бил на полска авиокомпания от Варшава за Тел Авив.

Самолетът е прихванат на северната ни граница и е ескортиран до южната, където е бил „причакан“ от два турски изтребителя F-16. След комуникация с екипажа е установено, че няма нужда от помощ.

Над Средиземно море машината е получила отказ за кацане в Израел, както и от още две други държави. Поради изтичане на работното време на екипажа е взето решение да бъде насочена към базовото летище на чартърната компания в Бургас. До там машината отново е била ескортирана от български изтребители.

# въздушни операции # мисията Air Policing #Военновъздушните сили #Бургас

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