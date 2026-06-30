Тревога в небето: Български изтребител ескортира пътнически самолет

Полет на полска авиокомпания от Варшава за Тел Авив кацна извънредно на летище „Бургас“ след подаден сигнал от пилота за отвличане или незаконна намеса на борда, който по-късно се оказа фалшив. Незабавно български изтребител е прихванал машината. Самолетът първоначално напуска границите на страната, а по-късно се връща.

Задействани са установените процедури по охрана на въздушното пространство – Air Policing. Изтребител МиГ-29 на българските ВВС е ескортирал гражданския полет до напускане на българското въздушно пространство.

След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция, където е бил прихванат от два изтребителя F-16. Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, ескортирана отново от МиГ-29, и е кацнала успешно на летище Бургас в 17.15 ч.

Незабавно е свикан кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Въздухоплавателното средство е позиционирано съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура. Компетентните органи на МВР са предприели необходимите действия по проверка на случая.

Няма засегнати пътници и екипаж, като инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището.

Изтребител МиГ-29 на българските военновъздушни сили беше вдигнат заради подаден от пилота сигнал, който се разчита като отвличане или вмешателство на борда. Полетът е бил на полска авиокомпания от Варшава за Тел Авив.

Самолетът е прихванат на северната ни граница и е ескортиран до южната, където е бил „причакан“ от два турски изтребителя F-16. След комуникация с екипажа е установено, че няма нужда от помощ.

Над Средиземно море машината е получила отказ за кацане в Израел, както и от още две други държави. Поради изтичане на работното време на екипажа е взето решение да бъде насочена към базовото летище на чартърната компания в Бургас. До там машината отново е била ескортирана от български изтребители.