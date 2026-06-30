Скандален договор: 240 000 лева за почистването на трева и дървета

БНТ по следите на договор на стойност до 240 000 лева с ДДС, сключен между Държавната консолидационна компания и фирма "Лисан Сървиз" ООД за почистване на трева и дървесна растителност на територията на община Банкя. Договорът, сключен без обществена поръчка, бе коментиран като негативен пример в петък от премиера Румен Радев.

Това е теренът от малко над 5 декара в Банкя, собственост на Държавната консолидационна компания. Договорът за разчистването му от треви, храсти и дървесна растителност е сключен през ноември миналата година от тогавашния директор на ДКК Петър Трайков и фирма "Лисан Сървиз" ООД, представлявана от Александър Йорданов. Предписанието за разчистване на терена е издадено от община Банкя след жалба на съседи за изсъхнали опасни дървета, които застрашават да паднат върху електрически стълб и покрива на къщата отсреща.

Рангел Марков, кмет на община Банкя: "На базата на това издадохме предписание, в последствие и разрешение за премахване на тези дървета." - БНТ: Колко дървета трябваше да се премахнат? - Първоначално в жалбата бяха написани три, но на място установихме, че са 7 или 8 напълно изсъхнали дървета."

И така фирма "Лисан Сървиз" ООД подписва договор за сума от до 240 000 лева с ДДС. Защо и как обаче на такава цена и без обществена поръчка е избрана точно тази фирма? Питаме тогавашния директор на ДКК Петър Трайков:

Петър Трайков, бивш изпълнителен директор на ДКК: "След проведена процедура за изпълнител по критерий най-ниска цена и съгласно приетите правила за провеждане на такъв тип процедури приети в ДКК."

Подадените оферти били три.

"Като това е най-ниската цена."

Трайков подчерта, че сумата е до 240 000 лева, но не била достигната в рамките на изпълнение на договора. Общата платена сума е под 200 000 лева.

"И в рамките на същия договор беше изградена и ограда, която липсваше изобщо за ограждане на имота и предотвратяване на последващи изсипвания."

Имало и съставен протокол от комисия, разгледала документите. Настоящият изпълнителен директор на ДКК Константин Стойчев обаче заяви, че в деловодството не открива такъв протокол.

Константин Стойчев, изпълнителен директор на ДКК: "При нас единственото, което документално съществува, са три оферти, неизвестно как попаднали, вероятно по мейла. Няма никаква следа от изборна комисия, няма следа от протокол на такава комисия, който да е избрала. За мен това е процедура, която е извън всички правила и практики." - БНТ: А цената как ще коментирате? - Според мен е многократно завишена."

Трайков от своя страна твърди, че някой в компанията нарочно укрива документите за протокола на комисията прегледала офертите.

Екипът на "По света и у нас" претърси и изпълнителя на договора.

На адреса на фирма "Лисан сървиз" екипът на "По света и у нас" не откри никого. По телефона обаче собственикът на фирмата Александър Йорданов обясни, че е в годишен отпуск и на море и отказа коментар пред БНТ.



От община Банкя научихме, че по друг договор на същия терен, със същия изпълнител е съборена и разчистена и опасна според предписанията постройка. Чувалите с част от керемидите и цимента все още се намират в имота