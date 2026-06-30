Европейска делегация в Анкара - ще търси ли ЕС по-тесни връзки с Турция заради войните?

Ще бъде ли принуден Европейския съюз да задълбочи отношенията с Турция заради войните в Украйна и Близкия изток. Това е основният въпрос, след като делегация на Европейския съюз пристигна в Анкара за разговори с президента Реджеп Ердоган.

Върховният представител по външна политика Кая Калас, еврокомисарите по разширяване и миграция Марта Кос и Магнус Брунер проведоха среща при затворени врати с турския лидер. Официално разговорите са подготовка за срещата на върха на НАТО в Анкара следващата седмица.

На дневен ред са и намаляване на търговските бариери и развитие на т.нар. "среден коридор", свързващ Азия и Европа и заобикалящ Русия. Не е ясно дали европейската делегация е повдигнала въпросите, свързани с върховенството на закона и ареста на опозиционния кмет Екрем Имамоглу.