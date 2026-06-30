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Опит за покушение в Монако: Украински олигарх и още двама души са ранени

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Опит за покушение в Монако: Украински олигарх и още двама души са ранени
Снимка: БТА
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В Южна Франция е в ход издирвателна операция след експлозия в богаташки квартал в съседно Монако. Ранени са украинският олигарх Вадим Ермолаев и още двама души.

Взривът разтърсва иначе спокойното Монако в 21.00 часа вечерта снощи в жилищна сграда близо до френската граница. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията.

Местната прокуратура обяви, че случаят е опит за убийство, а не терористичен акт. Съобщава се, че нападателят е избягал на френска територия.

58-годишният Вадим Ермолаев е един от най-богатите украинци. Има интереси в бизнеса с алкохол в анексирания от Русия Кримски полуостров. Отказва се от украинския паспорт и сега е гражданин на Кипър. Според местните власти това е първият подобен случай в Монако.

#експлозия в Монако #опит за убийство #издирвателна операция

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