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Бюджетна комисия в НС: Депутатите гласуваха възлагането на трите мащабни одита

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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На извънредно заседание бюджетната комисия гласува Сметната палата да направи три мащабни одита на публичните финанси за близо 6 години.

Одитът на социалната политика и плащанията от Социалното министерство и държавното обществено осигуряване ще проверява разходите за увеличение на пенсиите, добавки и социалните плащания. Вносителите от "Прогресивна България" заявиха, че при нередности няма да се стигне до намаляване на пенсиите, отрекоха да обмислят и вдигане на пенсионната осигуровка.

Бившият финансов министър Асен Василев изтъкна, че дори и с увеличението на минималната пенсия от утре на 347,51 евро близо 800 000 пенсионери ще са под линията на бедност. Стигна се до преформулиране на предложението за одит на финансовото управление на Агенция "Пътна инфраструктура", тъй като тя няма собствен бюджет. Все пак там одиторите ще проследят какви са скритите дефицити и общо 708 процедури на стойност над 2,3 милиарда евро.

#Комися по бюджет и финанси #одити #новини в Метрото

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