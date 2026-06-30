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Мазут по плажовете край Бургас, но водата остава чиста, сочат пробите на РЗИ

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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рзи бургас мазута плажовете пробите морето показват замърсяване водата
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Вълните продължават да изхвърлят петна от мазут по българските плажове, което доведе до нови сигнали за замърсяване на юг от Бургас. Готови са и първите резултати от пробите на РЗИ, взети от плажовете с нефтени петна. Качеството на водата е добро, но контактът на мазута с кожата трябва да се избягва, съветват здравните власти.

Здравните власти са взели проби от водата на почти всички плажни ивици на юг от Бургас, откъдето има множество сигнали за изплувал мазут.

д-р Мариана Кофинова, зам.-директор на РЗИ - Бургас: „Качествата на водите за къпане, които изследваме, показват отлични резултати. Тоест, нямаме някакво микробиологично замърсяване и това не би следвало да безпокои гражданите."

Въпреки това съветите на здравните власти са мазутът да се избягва, тъй като може да доведе до алергии. Но според летовниците замърсяването е трудно забележимо във водата.

Гери Николова: „Аз влязох да плувам единия ден и излязох цялата в мазут. Буквално имах по врата си, по ръцете, където съм гребала, докато плувам. Не се виждат толкова лесно. Другото, което не разбирам – откри се в пробата от Ахтопол, че има керосин. Това е силно летлива добавка, която би трябвало за 24 часа поне наполовина да се изпарява, а той се открива, което означава, че не е стар разлив.“

Дико Диков, областен управител на Бургас: „Нямаме данни за нито едно плавателно средство, което да е аварирало. Нямаме данни за разлив на суров нефтен продукт, петрол. Става въпрос вероятно за мазутни отпадъци.“

Масово туристите чистят мазутните отпадъци от себе си с разредители за боя, което обаче е опасно, казват здравните власти.

Гери Николова: „В единия магазин ми казаха още онзи ден ни свърши и ние се чудихме защо се изкупува. На друго място попитах и ми казаха нямаме повече, всичко свърши.“

д-р Мариана Кофинова, зам.-директор на РЗИ - Бургас: „Всеки един разредител върху кожата може да допринесе за допълнителното увреждане на самата кожа. Това са химични вещества, които са опасни и не са предназначени за прилагане върху кожата.“

Съветите са замърсяването да се премахва със сапун, а при силна алергична реакция да се потърси лекарска помощ.

#РЗИ-Бургас #мазут по морето #плажовете

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