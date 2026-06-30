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РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:32 мин.
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Регионалната здравна инспекция в Бургас е изследвала качеството на водите за къпане в морето, като резултатите от проверките са отлични. Това съобщи заместник-директорът на РЗИ-Бургас д-р Мариана Кофинова.

„Нямаме някакво микробиологично замърсяване на водите за къпане и това не би следвало да безпокои гражданите“, допълни Кофинова.

От здравната инспекция обаче съветват плажуващите да избягват контакт с мазутените топчета, които през последните седмици морето изхвърля по плажовете на Южното Черноморие. Препоръката е хората да не стъпват върху тях и да не ги докосват с ръце.

„Ако все пак мазут попадне върху кожата, той трябва да бъде отстранен възможно най-бързо, за да не предизвика раздразнение или алергична реакция. Децата са малко по-чувствителни, както и възрастните, към различните химични замърсявания. Това трябва да бъде отстранено своевременно и да бъде наблюдавано детето“, обясни д-р Кофинова.

При зачервяване на мястото, където е попаднало замърсяването, кожата трябва да се следи. Ако реакцията не отшуми, от РЗИ-Бургас препоръчват да се потърси лекарска помощ.

От здравната инспекция предупреждават още, че мазутът не трябва да се почиства с разредители или други агресивни препарати.

„Трябва да се почиства и да се измива с течен сапун или обикновен сапун. Това е начинът за почистване на кожата, тъй като всеки един разредител може да допринесе за допълнителното увреждане на самата кожа. Това са химични вещества, които са опасни и не са предназначени за прилагане върху кожата“, поясни заместник-директорът на РЗИ-Бургас.

От здравната инспекция напомнят, че почистването на замърсяванията по плажовете е задължение на концесионерите и наемателите. Те са запознати със сигналите и наблягат на сутрешното почистване, но е възможно мазутени топчета да излизат и през деня. При забелязано замърсяване гражданите трябва да уведомяват персонала на плажа, за да бъде отстранено своевременно.

#Бургас #РЗИ #плажове #мазут

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